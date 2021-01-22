Haberler Avrupa’dan Futbol İtalya Kupası'nda Roma hükmen mağlup sayıldı

'nda hükmen mağlup sayıldı

, son 16 turunda ile yaptığı maçta kurallara aykırı şekilde fazla oyuncu değişikliği yaptığı için 3-0 hükmen mağlup sayıldı. Bu karar, Roma'nın bu sezon aldığı ikinci hükmen mağlubiyet kararı oldu.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2021 Cumartesi 00:25
İtalya Kupası'nda Roma hükmen mağlup sayıldı

'nın da düzenleyicisi olan Lig Yönetimi'nden yapılan yazılı açıklamada, konuya bakan ilgili spor hakiminin kararı doğrultusunda, kupada son 16 turu maçında karşısında 6 oyuncu değişikliği yapan 'ya 3-0 hükmen mağlubiyet cezası verildi.

Roma, Spezia'ya normalde de uzatma devrelerinde yediği gollerle 4-2 kaybederek elenmişti.

Sarı-kırmızılı takım, Serie A'da bu sezonun ilk haftasında deplasmanda oynadığı maçının esame listesine 23 yaşına giren Gineli futbolcu 'nın adına 22 yaş altı olarak yazdırması sebebiyle 3-0 hükmen yenik sayılmıştı.

ROMA'DA ATMOSFER GERGİN
Ülkenin önde gelen spor gazetelerinden 'un haberinde, İtalya Kupası son 16 turunda Spezia'ya elenilmesinin ardından sarı-kırmızılı ekipte, önce ligde başkent derbisinin kaybedilmesi ardından da kupada Spezia'ya elenilmesiyle, takım içindeki atmosferin gergin olduğu belirtildi.

Haberde kupa maçında, oyuncu değişikliklerindeki hatada sorumluluğu olduğu gerekçesiyle takım menajeri 'ın görevine son verilmesinin, sarı-kırmızılı takımdaki oyuncuları rahatsız ettiği kaydedildi.

Oyuncular, dün sabahki antrenmana 3 saat boyunca çıkmazken, teknik heyetle görüşmelerin sonunda sorunun çözüldüğü ifade edildi.

Spezia müsabakasının ardından Portekizli Teknik Direktör ile sert şekilde tartışan golcü Edin 'nun, yine Spezia ile bu sefer ligde yapılacak maç öncesi kadroya alınmadığı açıklandı.

Teknik Direktör Fonseca, bugün maç öncesi düzenlediği basın toplantısında, Dzeko'nun dizindeki rahatsızlık sebebiyle maçın kadrosunda yer almadığını söyledi.

Dzeko ile iletişimlerinin nasıl olduğu sorulan Fonseca, "Başka bir şey söylemiyorum. Ben yarınki mücadeleye odaklanmış durumdayım." yanıtını vermekle yetindi.

Takımdan gönderileceğine dair iddialar için de Fonseca, "Başkanın () desteğini her zaman hissettim. Bugün de kendisiyle konuştuk. Takımın, benim arkamda olduğunu düşünüyorum." dedi.

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