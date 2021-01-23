Cheltenham - Manhester City: 1-3 (MAÇ SONUCU ÖZET)

FA Kupası'nın 4. turunda Cheltenham ile Manchester City karşı karşıya geldi. City, maçı 3-1 kazanarak tur atladı.

Cheltenham'ın golü 59. dakikada Alfie May'den geldi. Manchester City'nin golleri ise 81. dakikada Phil Foden, 84. dakikada Gabriel Jesus ve 90+4'te Ferran Torres'ten geldi.

İngiltere'de 4. lig seviyesinde olan Cheltenham 81. dakikasına önde girdiği maçı kaybederek, FA Kupası'na veda etti.

Manchester City, FA Kupası'nın 5. turunda Swansea City ile deplasmanda karşılaşacak.

MAÇ HAVAİ FİŞEKLER NEDENİYLE DURDU

Cheltenham ile Manchester City arasında oynanan İngiltere FA Cup son 32 turu mücadelesinin ilk devresinin bitmesine kısa bir süre kala maç stat yanında atılan havai fişekler nedeniyle durdu.

0-0 devam eden karşılaşmanın ilk devresinde son birkaç dakikaya girilirken stat dışında taraftarların attığı havai fişeklerin patlaması sonrası maçın hakemi mücadeleyi durdurdu.

Saha kenarına gelen iki takım oyuncuları havai fişekleri gülerek izlerken mücadele birkaç dakika sonra devam etti.

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