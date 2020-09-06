İşte UEFA Uluslar Ligi'nde günün maçları! Türkiye, İspanya, Almanya...

UEFA Uluslar Ligi heyecanı devam ediyor. Günün maçları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Özellikle İspanya-Ukrayna ve Sırbistan-Türkiye maçları dikkat çekiyor. Maçların yayın saati ve kanalı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, hangi maç saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Uluslar Ligi'nde Lig A, B ve C maçları oynanacak. A Ligi 4. grup maçında İspanya-Ukrayna ve İsviçre-Almanya karşı karşıya gelecek. B Ligi 3. grup maçında Macaristan-Rusya ve Sırbistan-Türkiye ile mücadele edecek. Lig B 4. grup maçında Galler-Bulgaristan ve İrlanda-Finlandiya maçı oynanacak. C Ligi 3. grup maçında ise Slovenya-Moldova ve Kosova-Yunanistan ile kozlarını paylaşacak. D Ligi 1. grup maçında Andorra-Faroe Adaları ve Malta-Letonya maçları oynanacak. Peki, hangi maç saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA ULUSLAR LİGİ'NDE HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?
İspanya - Ukrayna 21:45 S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
İsviçre - Almanya 21:45 S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
Macaristan - Rusya 19:00 S Sport 2'den canlı yayınlanacak.
Sırbistan - Türkiye 21:45 TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Galler - Bulgaristan 16:00 S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.
İrlanda Cum. - Finlandiya 19:00 S Sport Youtube'dan canlı yayınlanacak.
Slovenya - Moldova 19:00 UEFA TV'den canlı yayınlanacak.
Kosova - Yunanistan 21:45 UEFA TV'den canlı yayınlanacak.
Andorra-Faroe Adaları 16:00 UEFA TV'de canlı yayınlanacak.
Malta-Letonya 21:45'te UEFA TV'den canlı yayınlanacak.
- 06.09.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İşte UEFA Uluslar Ligi'nde günün maçları! Türkiye, İspanya, Almanya... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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