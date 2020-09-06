İşte UEFA Uluslar Ligi'nde günün maçları! Türkiye, İspanya, Almanya...

UEFA Uluslar Ligi'nde Lig A, B ve C maçları oynanacak. A Ligi 4. grup maçında İspanya-Ukrayna ve İsviçre-Almanya karşı karşıya gelecek. B Ligi 3. grup maçında Macaristan-Rusya ve Sırbistan-Türkiye ile mücadele edecek. Lig B 4. grup maçında Galler-Bulgaristan ve İrlanda-Finlandiya maçı oynanacak. C Ligi 3. grup maçında ise Slovenya-Moldova ve Kosova-Yunanistan ile kozlarını paylaşacak. D Ligi 1. grup maçında Andorra-Faroe Adaları ve Malta-Letonya maçları oynanacak. Peki, hangi maç saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA ULUSLAR LİGİ'NDE HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

İspanya - Ukrayna 21:45 S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

İsviçre - Almanya 21:45 S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

Macaristan - Rusya 19:00 S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

Sırbistan - Türkiye 21:45 TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Galler - Bulgaristan 16:00 S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

İrlanda Cum. - Finlandiya 19:00 S Sport Youtube'dan canlı yayınlanacak.

Slovenya - Moldova 19:00 UEFA TV'den canlı yayınlanacak.

Kosova - Yunanistan 21:45 UEFA TV'den canlı yayınlanacak.

Andorra-Faroe Adaları 16:00 UEFA TV'de canlı yayınlanacak.

Malta-Letonya 21:45'te UEFA TV'den canlı yayınlanacak.