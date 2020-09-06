İşte UEFA Uluslar Ligi'nde günün maçları! Türkiye, İspanya, Almanya... - Son dakika Avrupa’dan Futbol haberleri - Fotomaç
06 Eylül 2020, Pazar
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İşte Uluslar Ligi'nde günün maçları! , , ...

İşte UEFA Uluslar Ligi'nde günün maçları! Türkiye, İspanya, Almanya...

Uluslar Ligi heyecanı devam ediyor. Günün maçları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Özellikle - ve - maçları dikkat çekiyor. Maçların yayın saati ve kanalı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, hangi maç saat kaçta, hangi kanalda?

Uluslar Ligi'nde Lig A, B ve C maçları oynanacak. A Ligi 4. grup maçında - ve - karşı karşıya gelecek. B Ligi 3. grup maçında - ve - ile mücadele edecek. Lig B 4. grup maçında Galler- ve İrlanda-Finlandiya maçı oynanacak. C Ligi 3. grup maçında ise Slovenya-Moldova ve - ile kozlarını paylaşacak. D Ligi 1. grup maçında Andorra-Faroe Adaları ve Malta-Letonya maçları oynanacak. Peki, hangi maç saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA ULUSLAR LİGİ'NDE HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

İspanya - Ukrayna 21:45 S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
İsviçre - Almanya 21:45 S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
Macaristan - Rusya 19:00 S Sport 2'den canlı yayınlanacak.
Sırbistan - Türkiye 21:45 TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Galler - Bulgaristan 16:00 S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.
İrlanda Cum. - Finlandiya 19:00 S Sport Youtube'dan canlı yayınlanacak.
Slovenya - Moldova 19:00 UEFA TV'den canlı yayınlanacak.
Kosova - Yunanistan 21:45 UEFA TV'den canlı yayınlanacak.
Andorra-Faroe Adaları 16:00 UEFA TV'de canlı yayınlanacak.
Malta-Letonya 21:45'te UEFA TV'den canlı yayınlanacak.

  1. 06.09.2020
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