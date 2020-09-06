Juventus'tan 2 bomba birden! Luis Suarez'in ardından... - Son dakika Avrupa’dan Futbol haberleri - Fotomaç
06 Eylül 2020, Pazar
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'tan 2 bomba birden! 'in ardından...

Juventus'tan 2 bomba birden! Luis Suarez'in ardından...

Avrupa futbolunda piyasası çalkalanıyor... Buna göre 'le anlaştığı iddia edilen 'un Cavani'yle de görüştüğü belirtildi.

'le anlaştığı iddia edilen 'un Cavani'yle de görüştüğü belirtildi. 33 yaşındaki Uruguaylı golcünün bonservisi elinde bulunuyor.


Inter, Barcelona'nın Şilili orta sahası Arturo Vidal'le anlaştı. Bonservisini alacak 33 yaşındaki oyuncu, önümüzdeki hafta Milano'ya gelerek imzayı atacak.

Arsenal, R. Madrid'den Ceballos'u bir yıl daha kiraladı. 24 yaşındaki İspanyol orta saha, geçen sezon İngiliz ekibinde 37 maçta 2 gol, 2 asistle oynadı.


Everton, Napoli'nin Brezilyalı orta sahası Allan'ı 25 milyon sterlin'e etti. 3 yıllık imzayı atan 29 yaşındaki oyuncu, geçen sezon 33 maçta 2 gol attı.

  1. 6.9.2020
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