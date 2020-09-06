Juventus'tan 2 bomba birden! Luis Suarez'in ardından...
Avrupa futbolunda transfer piyasası çalkalanıyor... Buna göre Luiz Suarez'le anlaştığı iddia edilen Juventus'un Cavani'yle de görüştüğü belirtildi.
Luiz Suarez'le anlaştığı iddia edilen Juventus'un Cavani'yle de görüştüğü belirtildi. 33 yaşındaki Uruguaylı golcünün bonservisi elinde bulunuyor.
Inter, Barcelona'nın Şilili orta sahası Arturo Vidal'le anlaştı. Bonservisini alacak 33 yaşındaki oyuncu, önümüzdeki hafta Milano'ya gelerek imzayı atacak.
Arsenal, R. Madrid'den Ceballos'u bir yıl daha kiraladı. 24 yaşındaki İspanyol orta saha, geçen sezon İngiliz ekibinde 37 maçta 2 gol, 2 asistle oynadı.
Everton, Napoli'nin Brezilyalı orta sahası Allan'ı 25 milyon sterlin'e transfer etti. 3 yıllık imzayı atan 29 yaşındaki oyuncu, geçen sezon 33 maçta 2 gol attı.
- 6.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Juventus'tan 2 bomba birden! Luis Suarez'in ardından... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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