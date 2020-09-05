Cristiano Ronaldo Portekiz kadrosundan çıkarılabilir! İşte nedeni...
Futbol dünyasının süper yıldızı Cristiano Ronaldo, ülkesi Potekiz'in UEFA Uluslar Ligi'nde Hırvatistan ile oynayacağı mücadeleyi kaçırabilir. İşte nedeni...
Portekizli dünya yıldızı Ronaldo, ülkesinin Uluslar Ligi'nde Hırvatistan ile oynayacağı maçı kaçırabilir. Portekiz Milli Takımı teknik direktörü Fernando Santos'un açıklamasına göre; Ronaldo ayağındaki enfeksiyon nedeniyle kadrodan çıkarılabilir.
"ARI SOKMASI GİBİ GÖRÜNÜYOR"
Santos yaptığı açıklamada; "Ronaldo'nun yüzde 100 hazır olacağına dair büyük şüphelerim var. Şu anda sadece salonda çalışıyor. Bir anda ayağında bir enfeksiyon ortaya çıktı. Arı sokması gibi görünüyor. Şimdi bekliyoruz. Sakatlık olduğunda geri dönüşü tahmin edebilirsiniz ama söz konusu bir enfeksiyon olunca tahmin etmesi zor." dedi.
- 05.09.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Cristiano Ronaldo Portekiz kadrosundan çıkarılabilir! İşte nedeni... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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