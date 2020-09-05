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05 Eylül 2020, Cumartesi
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Portekiz kadrosundan çıkarılabilir! İşte nedeni...

Cristiano Ronaldo Portekiz kadrosundan çıkarılabilir! İşte nedeni...

dünyasının süper yıldızı , ülkesi Potekiz'in 'nde Hırvatistan ile oynayacağı mücadeleyi kaçırabilir. İşte nedeni...

Portekizli dünya yıldızı Ronaldo, ülkesinin 'nde Hırvatistan ile oynayacağı maçı kaçırabilir. Portekiz teknik direktörü Fernando Santos'un açıklamasına göre; Ronaldo ayağındaki enfeksiyon nedeniyle kadrodan çıkarılabilir.

"ARI SOKMASI GİBİ GÖRÜNÜYOR"
Santos yaptığı açıklamada; "Ronaldo'nun yüzde 100 hazır olacağına dair büyük şüphelerim var. Şu anda sadece salonda çalışıyor. Bir anda ayağında bir enfeksiyon ortaya çıktı. Arı sokması gibi görünüyor. Şimdi bekliyoruz. Sakatlık olduğunda geri dönüşü tahmin edebilirsiniz ama söz konusu bir enfeksiyon olunca tahmin etmesi zor." dedi.

  1. 05.09.2020
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