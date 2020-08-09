Yılın transfer iddiası! Cristiano Ronaldo... - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
09 Ağustos 2020, Pazar
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Yılın iddiası! ...

Yılın transfer iddiası! Cristiano Ronaldo...

Fransız basını, 'un dünyaca ünlü yıldızı 'nun menajeri 'in Portekizli yıldız için Saint-Germain ile görüşeceğini yazdı. İşte yılın iddiasına dair tüm detaylar... | fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER

Transferde bomba bir iddia ortaya atıldı... 'nde 'a elenen 'a bir kötü haber de 'dan geldi.

Juventus'un dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo bu yaz İtalyan devinden ayrılabilir.

Foot Mercato'da yer alan habere göre; Ronaldo ikinci sezonunu geçirdiği Juventus'ta Şampiyonlar Ligi'ne erken vedanın ardından takımdan ayrılmayı düşünmeye başladı. İddiaya göre; Dünya yıldızı önüne çıkan yeni fırsatları değerlendirmeye alacak.

MENDES LEONARDO İLE GÖRÜŞECEK!

Serie A'da iki şampiyonluk yaşayan 35 yaşındaki yıldız için menajeri , Saint-Germain Sportif Direktörü Leonardo ile görüşecek. Mendes, Ronaldo'nun 'ye olası transferi için şartları görüşecek.

2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Juventus formasıyla 90 resmi maça çıkan Cristiano Ronaldo, 67 gol ve 15 asist kaydetti. Yıldız oyuncunun İtalyan ekibiyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

  1. 09.08.2020
  2. Güncelleme: 09.08.2020 15:12
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