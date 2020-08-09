Yılın transfer iddiası! Cristiano Ronaldo...
Fransız basını, Juventus'un dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes'in Portekizli yıldız için Paris Saint-Germain ile görüşeceğini yazdı. İşte yılın transfer iddiasına dair tüm detaylar... | fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER
Transferde bomba bir iddia ortaya atıldı... Şampiyonlar Ligi'nde Lyon'a elenen Juventus'a bir kötü haber de Cristiano Ronaldo'dan geldi.
Juventus'un dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo bu yaz İtalyan devinden ayrılabilir.
Foot Mercato'da yer alan habere göre; Ronaldo ikinci sezonunu geçirdiği Juventus'ta Şampiyonlar Ligi'ne erken vedanın ardından takımdan ayrılmayı düşünmeye başladı. İddiaya göre; Dünya yıldızı önüne çıkan yeni fırsatları değerlendirmeye alacak.
MENDES LEONARDO İLE GÖRÜŞECEK!
Serie A'da iki şampiyonluk yaşayan 35 yaşındaki yıldız için menajeri Jorge Mendes, Paris Saint-Germain Sportif Direktörü Leonardo ile görüşecek. Mendes, Ronaldo'nun PSG'ye olası transferi için şartları görüşecek.
2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
Juventus formasıyla 90 resmi maça çıkan Cristiano Ronaldo, 67 gol ve 15 asist kaydetti. Yıldız oyuncunun İtalyan ekibiyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
- 09.08.2020
- Güncelleme: 09.08.2020 15:12
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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