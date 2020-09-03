Rusya - Sırbistan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan başlıyor. Rusya ile Sırbistan kozlarını paylaşacak. Rusya Sırbistan mücadelesi öncesi futbolseverler tüm detayları araştırıyor. Özellikle maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor. Peki, Rusya - Sırbistan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

RUSYA - SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Rusya - Sırbistan maçı bu akşam saat 21:45'te S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.