Almanya - İspanya maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan başlıyor. Almanya ile İspanya kozlarını paylaşacak. İki dev takımın mücadelesi öncesi futbolseverler tüm detayları araştırıyor. Özellikle maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor. Peki, Almanya - İspanya maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

ALMANYA - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Almanya - İspanya maçı bu akşam saat 21:45'te S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

ALMANYA İSPANYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Almanya: Trapp, Gosens, Ginter, Süle, Kehrer, Gündogan, Kroos, Sané, Havertz, Brandt, Werner

İspanya: Arrizabalaga, Reguilón, Llorente, Ramos, Navas, Thiago, Busquets, Ruiz, Asensio, Moreno