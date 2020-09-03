UEFA Uluslar Ligi'nde kritik mücadele sporseverleri bekliyor. Almanya ile İspanya zorlu maçta galibiyet için mücadele edecek. A Ligi 4. grup maçının yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Almanya - İspanya maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan başlıyor. Almanya ile İspanya kozlarını paylaşacak. İki dev takımın mücadelesi öncesi futbolseverler tüm detayları araştırıyor. Özellikle maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor. Peki, Almanya - İspanya maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
ALMANYA - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Almanya - İspanya maçı bu akşam saat 21:45'te S Sport 2'de canlı yayınlanacak.
ALMANYA İSPANYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Almanya: Trapp, Gosens, Ginter, Süle, Kehrer, Gündogan, Kroos, Sané, Havertz, Brandt, Werner
İspanya: Arrizabalaga, Reguilón, Llorente, Ramos, Navas, Thiago, Busquets, Ruiz, Asensio, Moreno
- 03.09.2020
- Güncelleme: 03.09.2020 14:23
- Almanya - İspanya maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Almanya - İspanya maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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