Almanya - İspanya maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika Avrupa’dan Futbol haberleri - Fotomaç
03 Eylül 2020, Perşembe
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Haberler Avrupa’dan Futbol Almanya - İspanya maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya - İspanya maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'nde kritik mücadele sporseverleri bekliyor. ile zorlu maçta galibiyet için mücadele edecek. A Ligi 4. grup maçının yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Almanya - İspanya maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'nde heyecan başlıyor. ile kozlarını paylaşacak. İki dev takımın mücadelesi öncesi futbolseverler tüm detayları araştırıyor. Özellikle maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor. Peki, Almanya - İspanya maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

ALMANYA - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Almanya - İspanya maçı bu akşam saat 21:45'te S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

ALMANYA İSPANYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Almanya: Trapp, Gosens, Ginter, Süle, Kehrer, Gündogan, Kroos, Sané, Havertz, Brandt, Werner

İspanya: Arrizabalaga, Reguilón, Llorente, Ramos, Navas, Thiago, Busquets, Ruiz, Asensio, Moreno

  1. 03.09.2020
  2. Güncelleme: 03.09.2020 14:23
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