Oğuzhan Özyakup siftah yaptı, Feyenoord kazandı

Oğuzhan Özyakup, Feyenoord kariyerine iyi bir başlangıç yaptı. Hollanda Ligi'nde Feyenoord, Emmen'i 3-0'la geçerken, 27 yaşındaki futbolcu perdeyi açan isim oldu. Feyenoord'un diğer gollerini Nicolai Jorgensen ve Sinisterra attı.



Hollanda Ligi Eredivisie'nin 21. hafta karşılaşmasında Milli futbolcumuz Oğuzhan Özyakup'un takımı Feyenoord, sahasında Kerim Frei'nin takımı Emmen'i konuk etti.

Ev sahibi Feyenoord, başından sonuna üstün oynadığı karşılaşmayı 3-0 kazanarak üç puana uzanan taraf oldu. Mücadelede gol perdesini açan isim 2. dakikada Oğuzhan Özyakup oldu. Orta sahada kaptığı topu ileriye taşıyan Oğuzhan, pozisyonun devamında Toornstra'nın asistinde topu ağlarla buluşturdu ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Dakikalar 64'ü gösterdiğinde ise Nicolai Jorgensen farkı ikiye çıkaran isim oldu. 80. dakikada ise Sinisterra takımını 3-0 öne geçirdi ve maç bu skorla sona erdi. Oğuzhan Özyakup ilk 11'de oynadığı maçın 63. dakikasında oyundan çıkarken Kerim Frei ise Emmen formasıyla 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla Feyenoord, 40 puana yükselere AZ Alkmaar'ı takibini sürdürdü. Emmen ise 22 puanda kaldı.







