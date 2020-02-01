Lille deplasmanda kazandı!

Fransa Ligi'nin 22. haftasında Milli futbolcularımız Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın takımı Lille, Strasbourg deplasmanına konuk oldu.

Meinau Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Lille 2-1 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.

12. dakikada Thomasson'un golüyle öne geçen Strasbourg'a yanıtı Gabriel 65. dakikada verdi ve maça yeniden denge geldi. 80. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren Osimhen takımını öne geçiren isim oldu ve Lille galibiyete uzandı. Milli futbolcularımızdan Yusuf Yazıcı sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda bulunmazken Mehmet Zeki Çelik ise 90 dakika sahada kaldı, 35'te sarı kart gördü.

Bu sonucun ardından Lille 34 puana yükseldi ve ligin üst sıralarını takibini sürdürdü. Strasbourg ise 30 puanda kaldı.