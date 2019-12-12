Almanya’da zirveye çıktı
KPMG Football Benchmark ekibi, 2000 sonrası doğan en değerli 10 oyuncuyu incelerken Ozan Kabak da bu isimler arasında kendine yer buldu. Araştırmaya göre; Dortmund'un İngiliz yıldızı Jadon Sancho, 116 milyon euro piyasa değeriyle zirvede yer aldı.
KPMG Football Benchmark ekibi, 2000 sonrası doğan en değerli 10 oyuncuyu incelerken Ozan Kabak da bu isimler arasında kendine yer buldu. Araştırmaya göre; Dortmund'un İngiliz yıldızı Jadon Sancho, 116 milyon euro piyasa değeriyle zirvede yer aldı. Galatasaray'ın Bundesliga'ya yolladığı Ozan ise 30 milyon euro piyasa değeriyle 'En değerli 10 oyuncu' arasında 7. oldu.
- 12.12.2019
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Yorum
eyyupk bu proje büyük inşaallah gereken desteği görürsünüz
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eyyupk eren zaten perfonmansını kaybetmişti geçmiş olsun Allah şifa versin emeklilk zamanı geldi.
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Umut parasını katladı!
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fatih acar külübün mali yapısı ortada umut iyi bir golcü bize genç ve ucuz yetenekli oyuncular gerekli
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