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12 Aralık 2019, Perşembe
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’da zirveye çıktı

Almanya’da zirveye çıktı

ekibi, 2000 sonrası doğan en değerli 10 oyuncuyu incelerken da bu isimler arasında kendine yer buldu. Araştırmaya göre; Dortmund'un İngiliz yıldızı , 116 milyon euro piyasa değeriyle zirvede yer aldı.

ekibi, 2000 sonrası doğan en değerli 10 oyuncuyu incelerken da bu isimler arasında kendine yer buldu. Araştırmaya göre; Dortmund'un İngiliz yıldızı , 116 milyon euro piyasa değeriyle zirvede yer aldı. 'ın Bundesliga'ya yolladığı Ozan ise 30 milyon euro piyasa değeriyle 'En değerli 10 oyuncu' arasında 7. oldu.

  1. 12.12.2019
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