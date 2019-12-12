Almanya’da zirveye çıktı

KPMG Football Benchmark ekibi, 2000 sonrası doğan en değerli 10 oyuncuyu incelerken Ozan Kabak da bu isimler arasında kendine yer buldu. Araştırmaya göre; Dortmund'un İngiliz yıldızı Jadon Sancho, 116 milyon euro piyasa değeriyle zirvede yer aldı. Galatasaray'ın Bundesliga'ya yolladığı Ozan ise 30 milyon euro piyasa değeriyle 'En değerli 10 oyuncu' arasında 7. oldu.