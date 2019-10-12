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12 Ekim 2019, Cumartesi
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Avrupa şampiyonası elemeleri 8 karşılaşmayla devam etti

Avrupa şampiyonası elemeleri 8 karşılaşmayla devam etti

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası () Elemeleri'nin 7. haftası, üçüncü gününde 8 karşılaşmayla devam etti. EURO 'nin 7. haftasının üçüncü gününde D, F ve J gruplarında 8 karşılaşma oynandı.

J Grubu'nda mücadele eden , evinde ağırladığı 'ı 2-0 mağlup ederek 7'de 7 yaptı.

Grubun bir diğer maçında , Medipol Başakşehirli oyuncu Edin Visca'nın sakatlanarak 18. dakikada oyundan çıktığı mücadelede misafir ettiği Finlandiya'yı 4-1 mağlup etti.

F Grubu'nda, deplasmanda Norveç ile karşılaşan , 1-0 önde götürdüğü maçta son dakikada yediği golle galibiyeti kaçırdı ve 1 puana razı oldu.

Elemelerin 7. haftası, yarın C, E, G ve I gruplarında oynanacak 9 maçla devam edecek.

Sonuçlar şöyle:

D GRUBU

Gürcistan-İrlanda Cumhuriyeti: 0-0

Danimarka-İsviçre: 1-0

F GRUBU

Faroe Adaları-Romanya: 0-3

Norveç-İspanya: 1-1

Malta-İsveç: 0-4

J GRUBU

Bosna Hersek-Finlandiya: 4-1

Liechtenstein-Ermenistan: 1-1

İtalya-Yunanistan: 2-0

  1. 13.10.2019
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