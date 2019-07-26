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26 Temmuz 2019, Cuma
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'nın "sezonun golü" adayları belli oldu

UEFA'nın "sezonun golü" adayları belli oldu

'dan yapılan açıklamaya göre, aralarında eski teknik direktör ve oyuncuların bulunduğu organizasyonun teknik gözlemcileri tarafından yapılan değerlendirmeyle, 2018-19 sezonunun en iyi golü için adaylar seçildi.

, 2018-19 sezonunun en iyi golü için adaylarını belirledi.

"https://www.uefa.com/goal-of-the-season/" adlı internet sitesinde videolarıyla yer alan aday 10 golden en çok oy alan, 2018-19 sezonunun en iyi golü seçilecek. Oylamalar, 9 Ağustos'a kadar devam edecek.

Sezonun en iyi golünü atan adaylar arasında ve 'nun yanı sıra Danilo, David Faupala, Enzo Millot, Nani, , Ivan Rakitic, Ismaila Sarr ve Katerina Svitkova yer alıyor.

  1. 26.07.2019
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