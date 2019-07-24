UEFA’dan Türk hakem ve gözlemcilerine görev - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
24 Temmuz 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Haberleri UEFA’dan Türk hakem ve gözlemcilerine görev

’dan Türk hakem ve gözlemcilerine görev

UEFA’dan Türk hakem ve gözlemcilerine görev

, kokartlı Türk hakemler , , ve ile gözlemciler ve ’a maçlarında görev verdi.


, kokartlı Türk hakemleri ve gözlemcilerine maçlara görev verdi. FIFA kokartlı hakem , Estonya'nın FC Flora Tallinn ile Almanya'nın takımları arasında yarın Lilleküla Stadyumu'nda TSİ 20.00'de oynanacak UEFA 2. müsabakasını yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cem Satman yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise olacak.

FIFA kokartlı hakem , İsviçre'nin FC Luzern ile Faroe Adaları'nın KI Klaksvk takımları arasında yarın Swissporarena Stadyumu'nda TSİ 21.15'te oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu müsabakasını yönetecek. Özkahya'nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Hakan Yemişken yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak.

FIFA kokartlı hakem , Belarus'un FC Shakhtyor Soligorsk ile Danimarka'nın Esbjerg fB takımları arasında yarın Stroitel Stadyumu'nda TSİ 20.00'de oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu müsabakasını yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

FIFA kokartlı hakem , İsveç'in FC Norrköping ile Letonya'nın Liepja takımları arasında yarın Norrköpings Idrottsparken Stadyumu'nda TSİ 21.00'de oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu müsabakasını yönetecek. Göçek'in yardımcılıklarını ve Erdem Bayık yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak.

UEFA gözlemcisi , Lüksemburg'un AS Jeunesse Esch ile Portekiz'in Vitria SC takımları arasında yarın Stade Josy Barthel Stadyumu'nda TSİ 21.30'da oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

UEFA gözlemcisi , Arnavutluk'un FK Partizani ile Moldova'nın FC Sheriff Tiraspol takımları arasında yarın TSİ 18.30'da Selman Stermasi Stadyumu'nda oynanacak maçta gözlemci olacak.

  1. 24.07.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

UEFA’dan Türk hakem ve gözlemcilerine görev haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN