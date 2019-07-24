Merih Demiral sinirlerine hakim olamadı!
Juventus ile Inter, Uluslararası Şampiyonlar Ligi mücadelesinde karşı karşıya geldi. Maçın 50. dakikasında Juventus'un köşe vuruşu kazandığı sırada Juventus'ta forma giyen ve oyuna ikinci yarıda dahil olan Merih Demiral ile Inter'den Candreva ile kısa süreli bir gerginlik yaşadı. Maçın hakemi gerginliği yatıştırdıktan sonra iki oyuncuyu yanına çağırarak uyardı.
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