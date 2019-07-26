La Liga'da maç günü tartışması - Son dakika Avrupa’dan Futbol haberleri - Fotomaç
26 Temmuz 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Avrupa’dan Futbol Haberleri La Liga'da maç günü tartışması

'da maç günü tartışması

La Liga'da maç günü tartışması

sorumlu hakimin, maçlarının sadece cumartesi ve pazar günü oynanabileceği yönündeki kararı tartışmaya sebep oldu

(RFEF) sorumlu hakimin aldığı, İspanya 1. Ligi () ve 2. Ligi (La Liga 1/2/3) maçlarının sadece cumartesi ve pazar günleri oynanabileceği yönündeki karar, tartışmalara neden oldu.

RFEF'in bünyesinde bulunan ve lig karşılaşmalarıyla ilgili yasal kararları alan maç kurulu hakimi Carmen Perez, federasyonun onayladığı lig fikstürü takvimindeki gün ve saatlerle uyuşmadığı gerekçesiyle La Liga ve La Liga 1/2/3 maçlarının cuma ve pazartesi akşamları oynanamayacağını duyurdu.

Hakim Perez, RFEF'in özel bir kararı olmadıkça lig maçlarının cumartesi ve pazar günü oynanması gerektiğini, takvime La Liga'nın karar vereceğini belirtti.

La Liga kurumu ise RFEF'in kararına sert tepki göstererek, "Bu karar, maç yayın haklarıyla ilgili 2 milyar avrodan fazla bedelle imzalanmış sözleşmeleri tehlikeye atar. Maç günlerine ve saatlerine karar verme yetkisi sadece La Liga'dadır." açıklamasını yaptı.

RFEF ile La Liga kurumlarını karşı karşıya getiren maç günleri tartışmasıyla ilgili sorun, 7 Ağustos'ta görülecek davayla nihai olarak çözüme kavuşacak.

İspanyol basını, RFEF'in aldığı kararın değişmemesi halinde, maç canlı yayınlarından dolayı imzalanan ve cuma ile pazartesi günlerinin de dahil olduğu sözleşmelerin iptali durumunda La Liga'nın büyük rakamlarda tazminat ödeyebileceğini iddia etti.

  1. 26.07.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

La Liga'da maç günü tartışması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN