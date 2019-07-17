La Liga'dan 1 milyar Euro'luk transfer rekoru - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Temmuz 2019, Çarşamba
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La Liga'dan 1 milyar Euro'luk transfer rekoru

İspanyol kulüpleri, transfer döneminin kapanmasına 2 ay olmasına rağmen bonservis harcamasında rekor kırdı. La Liga ekipleri toplam 1 milyar 9 milyon Euro'yu gözden çıkarırken, Türk kulüplerinin ödeyeceği para 29 milyon Euro'yu buldu. İşte detaylar...
17 Temmuz 2019 Çarşamba 09:42
La Liga'dan 1 milyar Euro'luk transfer rekoru

İspanya 1. Futbol Ligi kulüpleri transfere ilk kez toplamda 1 milyar Euro'dan fazla para harcarken Real Madrid, Atletico Madrid ve Barcelona öne çıkan kulüpler oldu.

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La Liga'dan 1 milyar Euro'luk transfer rekoru

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulüpleri transfere toplamda ilk defa 1 milyar Euro'dan fazla para harcayarak bir rekora imza attı.

La Liga'dan 1 milyar Euro'luk transfer rekoru

Transfer döneminin tamamlanmasına iki aya yakın bir zaman olmasına rağmen La Liga kulüpleri, şimdiden toplamda 1 milyar Euro'dan fazla para harcadı.

La Liga'dan 1 milyar Euro'luk transfer rekoru

La Liga için rekor olan bu rakamda İspanya'nın önde gelen kulüpleri Real Madrid, Atletico Madrid ve Barcelona, transfer pazarında yaklaşık yüzde 70'lik bir paya sahip olarak öne çıktı.

La Liga'dan 1 milyar Euro'luk transfer rekoru

La Liga için rekor olan bu rakamda İspanya'nın önde gelen kulüpleri Real Madrid, Atletico Madrid ve Barcelona, transfer pazarında yaklaşık yüzde 70'lik bir paya sahip olarak öne çıktı.

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