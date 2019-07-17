La Liga'dan 1 milyar Euro'luk transfer rekoru

İspanyol kulüpleri, transfer döneminin kapanmasına 2 ay olmasına rağmen bonservis harcamasında rekor kırdı. La Liga ekipleri toplam 1 milyar 9 milyon Euro'yu gözden çıkarırken, Türk kulüplerinin ödeyeceği para 29 milyon Euro'yu buldu. İşte detaylar...
17 Temmuz 2019 Çarşamba 09:42
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İspanya 1. Futbol Ligi kulüpleri transfere ilk kez toplamda 1 milyar Euro'dan fazla para harcarken Real Madrid, Atletico Madrid ve Barcelona öne çıkan kulüpler oldu.
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İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulüpleri transfere toplamda ilk defa 1 milyar Euro'dan fazla para harcayarak bir rekora imza attı.
Transfer döneminin tamamlanmasına iki aya yakın bir zaman olmasına rağmen La Liga kulüpleri, şimdiden toplamda 1 milyar Euro'dan fazla para harcadı.
La Liga için rekor olan bu rakamda İspanya'nın önde gelen kulüpleri Real Madrid, Atletico Madrid ve Barcelona, transfer pazarında yaklaşık yüzde 70'lik bir paya sahip olarak öne çıktı.
La Liga için rekor olan bu rakamda İspanya'nın önde gelen kulüpleri Real Madrid, Atletico Madrid ve Barcelona, transfer pazarında yaklaşık yüzde 70'lik bir paya sahip olarak öne çıktı.