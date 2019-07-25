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25 Temmuz 2019, Perşembe
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'e 18 yaşında savunma oyuncusu

Arsenal'e 18 yaşında savunma oyuncusu

takımlarından , Fransız ekibi Saint-Etienne'in 18 yaşındaki stoperi William Saliba'yı renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Arsenal ile Saint-Etienne, 20 Yaş Altı 'nda da forma giyen Saliba'nın transferi konusunda anlaştı.

Anlaşma gereği 2019-20 sezonunu kiralık olarak Saint-Etienne'de geçirecek 18 yaşındaki savunma oyuncusunun, sözleşme süresi ve bonservis bedeline dair bilgi verilmedi.

İngiliz basını, transferin 30 milyon avro karşılığında gerçekleştiğini ileri sürdü.

  1. 25.07.2019
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