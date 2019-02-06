Ajax'a 16 yaşında kanat oyuncusu
Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Ajax, Danimarka kulübü Nordsjaelland'ın genç takımında forma giyen kanat oyuncusu Christian Rasmussen'i renklerine bağladı.
Ajax Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Danimarka 16 Yaş Altı Milli Takımı'nda da oynayan Rasmussen ile 1 Temmuz 2019'tan itibaren geçerli olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzalandı.
16 yaşındaki futbolcunun transferi için kalan tek prosedürün FIFA onayı olduğu belirtildi.
- 6.2.2019 20:14
-
Trabzonspor'da genç kaleciler güven veriyor
Toplam 1
Yorum
kadir helal olsun bütün takımlara örnek olsun
-
Japonlar takipte
Toplam 2
Yorum
1903 Japon'sa iyidir, doğrudur, dürüsttür, çaliskandir.
-
Ben Beşiktaşlıyım
Toplam 4
Yorum
Karakartal1903 Senin yaptığını gerçek Bjklı yapmaz... Daha sezon başı Bjkla transfer iddaaların söz konusuyken yalanladın... Tabzona yaranmak için...
Ajax'a 16 yaşında kanat oyuncusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.