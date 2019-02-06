Ajax'a 16 yaşında kanat oyuncusu
06 Şubat 2019, Çarşamba
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Ajax'a 16 yaşında kanat oyuncusu

Ajax'a 16 yaşında kanat oyuncusu

(Eredivisie) ekibi Ajax, kulübü Nordsjaelland'ın genç takımında forma giyen kanat oyuncusu Christian Rasmussen'i renklerine bağladı.

Ajax Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, 16 Yaş Altı 'nda da oynayan Rasmussen ile 1 Temmuz 2019'tan itibaren geçerli olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzalandı.

16 yaşındaki futbolcunun transferi için kalan tek prosedürün onayı olduğu belirtildi.



  1. 6.2.2019 20:14
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