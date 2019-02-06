Ajax'a 16 yaşında kanat oyuncusu

Ajax Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Danimarka 16 Yaş Altı Milli Takımı'nda da oynayan Rasmussen ile 1 Temmuz 2019'tan itibaren geçerli olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzalandı.

16 yaşındaki futbolcunun transferi için kalan tek prosedürün FIFA onayı olduğu belirtildi.