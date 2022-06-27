Haberler At Yarışı Yıldırım fotoya yumruk havaya

Yıldırım fotoya yumruk havaya

22 İngiliz safkanın mücadele ettiği 96. Gazi Koşusu’nda Secret Power güçlü rakiplerini yaptığı müthiş sprinti ile geçerek birinciliğe ulaştı.

At Yarışı Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2022 Pazartesi 06:50
Yıldırım fotoya yumruk havaya
At yarışçılığının 'Derbi'si Gazi Koşusu'nu Özcan Yıldırım'ın bindiği Secret Power isimli İngiliz safkanı ile kazandı. Emrah Karamazı'nın sahibi olduğu safkan 2 bin 400 metreyi 2.31.04 ile önde bitirdi. Yarışta Müslüm Çelik ile start alan Mucize Kız ikinci, Sigoş ile start alan G.Kocakaya üçüncü, Final Dance ile koşuya katılan Halis Karataş da dördüncü olarak tamamladı, Royal Baby de jokey Görkem Özçelik ile koşuyu beşinci tamamladı.

ÖDÜL 4 MİLYON 578 BİN LİRA

96. Gazi Koşusu'nda bu yıl yarış ikramiyesi, yetiştiricilik primi ve kaydiye ücretleriyle birlikte toplam 4.578.450 TL. ikramiye dağıtıldı. Yarışı ikincilikle tamamlayan Mucize Kız 1.000.000 TL., koşuda üçüncü olan Sigoş 500.000 bin TL., yarışı dördüncülükle tamamlayan Final Dance 250.000 TL. koşuda beşinciliği elde eden Royal Baby da Gazi Koşusu'nda 125 bin liralık ödülün sahibi oldular.

KUPAYI NİHAT PAKDİL VERDİ

96 . GAZİ Koşusu'nda kazanan safkanın sahibi Emrah Karamazı'na kupasını Tarım Orman Bakanlığı Yüksek Komiserler Kurulu Başkanı Nihat Pakdil verdi. Pakdil "Çok iyi bir koşu oldu. Tebrik ediyorum" dedi. Emrah Karamazı koşudan sonra yaptığı açıklamada, "Böylesine önemli bir kupayı kazandıkları için çok mutlu olduklarını. Bu kupada emeği geçen tüm çalışanlarıma teşekkür ediyorum. " belirtti.

TRİBÜNLER HINCA HINÇ DOLDU

Havanın güzel olmasını fırsat bilen İstanbullu yarışseverler 96. Gazi Koşusu'nu yerinde izlemek için Veliefendi Hipodromu'na adeta akın ettiler. Hem güzel vakit geçirmek hem de yarışları takip etmek için yaklaşık 20 bin kişi Veliefendi'ye gitti. Yarışlara olan aşırı ilgi Türkiye Jokey Kulübü yönetimini de mutlu etti.

PİKNİK ALANLARI DA BOŞ KALMADI

Yarış öncesi binlerce kişi Veliefendi'de bulunan mesire yerlerine giderek gönüllerince bir gün geçirdi. Yarış saati büyük bir heyecanla beklenirken, tahminler yapıldı. Çocuklar da aralarında toplanarak oyunlar oynamayı ihmal etmediler. Bu arada Veliefendi Hipodromu'na gelen yarışseverlere çeşitli ikramlarda da bulunuldu.

ÖZCAN YILDIRIM MURADINA ERDİ

Jokey Özcan Yıldırım kazandığı yarış ile kariyerinde ilk Gazi birinciliğine ulaştı. Yıldırım "Anlatılmaz bir duygu, çok mutluyum" dedi.

GAZİ GALASI'NDA GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİLER

Yılın en önemli atçılık organizasyonu olan Gazi Koşusu adına düzenlenen Gala Kuruçeşme'de gerçekleştirildi. Yarış camiasının paydaşları, sanat, spor ve medya dünyasının önde gelen isimleriyle 96. Gazi Koşusu Resepsiyonu'nda bir araya geldi. Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın açılış konuşmasından sonra başlayan gece; kokteyl, konser ve sahne şovlarıyla renkli anlara sahne oldu. Gecenin kapanışında ise ünlü sanatçı Sertab Erener sahne alarak konuklara unutulmaz anlar yaşattı.

KADIN BİNİCİLER KOŞUSU KÜÇÜK ZAMANI'NIN OLDU

Kadın Biniciler adına 1600 metre çim pistte düzenlenen koşu adeta nefesleri kesti. Kadın binicilerin birincilik mücadelesi yarışseverler tarafından takdirle karşılanırken, birinciliğe Zülfiye Bulut'un bindiği Küçük Zamanı uzandı. İkinciliğe Gold Polat jokeyi Nancy Luft ile uzanırken, Aviator üçüncü oldu. Cançıkaran da koşuyu dördüncülükle tamamlamayı başardı.

KÜHEYLAN KOŞUSU'NU ŞAHİN MEHMET KAZANDI

Birinci altılı ganyanın ikinci ayağına denk gelen Küheylan Koşusu'na 6 Arap safkanı katıldı. 1200 metre sentetik pistte yapılan koşuda birinciliğe Şahin Mahmut uzandı. Koşu sonrası jokeyi Özcan Yıldırım "Öncelikle ekibimin ellerine ve ayaklarına sağlık. Atı iyi hazırlamışlar. Atımız düzlükten sonra istediğimi verdi ve bu zorlu grupta kazanmayı başardık" dedi.

ANAFARTALARDA GÜNÜN SÜRPRİZİ GERÇEKLEŞTİ

Anafartalar Koşusu'nda günün en büyük sürprizi gerçekleşti. Geçen sene de bu koşuyu kazanma başarısı gösteren Tolga Yıldız bu sene de Ascot ile aynı başarıyı tekrarladı. Safkanın sahibi Hayrettin Karamazı da koşu sonrası büyük bir sevinç yaşadı.

ZÜBEYDE HANIM KOŞUSU NEFESLERİ KESTİ

Zübeyde Hanım Koşusu 1600 metre çim pist mesafe üzerinden yapıldı. Koşuyu Akın Sözen'in bindiği Hard Off Hüsne yaptığı etkili sprinti ile kazandı. Koşudan sonra açıklama yapan jokey Sözen, "Mükemmel bir yarış yaptık. Üstündekine güven veren bir safkan." dedi.

ALİ RIZA BEY KOŞUSU'NDA PITIR RÜZGARI ESTİ...

Ali Rıza Bey adına düzenlenen günün bu önemli koşusunu Mustafa Çiçek ile start alan Pıtır ulaştı. İkinciliği Karamustafa alırken, koşunun üçüncülüğünü de Demirperde elde etti. Yarışın dördüncüsü Sancar olurken Aryaliva beşinci oldu.

NENE HATUN KOŞUSU'NDA SNOW BİRD İMZASI

1900 metre çim pistte yapılan Nene Hatun Koşusu'nu Halis Karataş ile start alan Snow Bird kazandı. Koşu sonrası yaptığı açıklamada jokey Halis Karataş, "İlk kez bindiğim bir safkan. Son düzlekte her istediğime cevap verdi. Mutluyum" dedi.

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