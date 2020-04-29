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29 Nisan 2020, Çarşamba
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heyeti 'ya gitti!

Türkiye Jokey Kulübü heyeti Ankara'ya gitti!

Başkanı , Genel Sekreter Ahmet Özbelge ve Genel Müdür 'ın, yarışların alınan tedbirler sonrası yeniden başlayabilme durumunu görüşmek üzere 'ya gittiği öğrenildi.

Başkanı , Genel Sekreter Ahmet Özbelge ve Genel Müdür Tuncel Aydın'ın bir dizi görüşme yapmak üzere bu sabah 'ya gittiği öğrenildi.

'yarisdergisi.com'un haberine göre; Yarışların alınan tedbirler çerçevesinde yeniden başlayabilmesi için Bilim Kuruluna sunulan raporla ilgili olumlu gelişmelerin yaşanması üzerine Ankara'ya gittiği öğrenilen Başkan Adalı ve ekibinin, bugün önce Sağlık Bakanlığı, ardından da Tarım ve Orman Bakanlığı ile randevuları olduğu bilgisi alındı.

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  1. 29.04.2020
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