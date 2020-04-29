Türkiye Jokey Kulübü heyeti Ankara'ya gitti!
Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Genel Sekreter Ahmet Özbelge ve Genel Müdür Tuncay Aydın'ın, yarışların alınan tedbirler sonrası yeniden başlayabilme durumunu görüşmek üzere Ankara'ya gittiği öğrenildi.
Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Genel Sekreter Ahmet Özbelge ve Genel Müdür Tuncel Aydın'ın bir dizi görüşme yapmak üzere bu sabah Ankara'ya gittiği öğrenildi.
'yarisdergisi.com'un haberine göre; Yarışların alınan tedbirler çerçevesinde yeniden başlayabilmesi için Bilim Kuruluna sunulan raporla ilgili olumlu gelişmelerin yaşanması üzerine Ankara'ya gittiği öğrenilen Başkan Adalı ve ekibinin, bugün önce Sağlık Bakanlığı, ardından da Tarım ve Orman Bakanlığı ile randevuları olduğu bilgisi alındı.
- 29.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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