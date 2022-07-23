Haberler Atletizm Son dakika spor haberleri: Ersu Şaşma Dünya Atletizm Şampiyonası'nda finale çıktı!

Son dakika spor haberleri: Ersu Şaşma Dünya Atletizm Şampiyonası'nda finale çıktı!

Son dakika spor haberleri... Ülkemizi Tokyo Olimpiyatları'nda da temsil eden milli sporcu Ersu Şaşma, Amerika Birleşik Devletleri'nde organize edilen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda sırıkla atlama kategorisinde finale yükselme başarısı gösterdi.

Atletizm Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2022 Cumartesi 14:04
Son dakika spor haberleri: Ersu Şaşma Dünya Atletizm Şampiyonası'nda finale çıktı!

ABD'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda sırıkla atlama kategorisinde mücadele eden milli atlet Ersu Şaşma, 5.75'lik derecesiyle adını finale yazdırdı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu ay Türk atletizm tarihinin Akdeniz Oyunları'ndaki ilk sırıkla atlama şampiyonu olarak adını tarihe yazdıran Ersu Şaşma, Oregon eyaletinin Eugene kentinde devam eden Dünya Atletizm Şampiyonası'nda da finale kalmayı başardı.

İki grup halinde yapılan sırıkla atlama seçmesine ilk hakkında aştığı 5.30 ile başlayan 22 yaşındaki Ersu Şaşma, daha sonra 5.50'yi geçti. Ardından 5.65'te ve 5.75'te ikinci atlayışlarında da başarılı olan milli atlet, böylece son 12 isim arasına kalarak finale yükseldi.

Ay-yıldızlı sporcu, sırıkla atlamada 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda olduğu gibi Dünya Atletizm Şampiyonası'nda da finale çıkmayı başaran ilk Türk atlet olarak tarihe geçti.

Ersu Şaşma'nın final mücadelesi, şampiyonanın son günü olan 24 Temmuz Pazar gecesi sabaha karşı TSİ 03.25'te başlayacak.

DİĞER
Sadio Mane'den çarpıcı Mohamed Salah sözleri! "Medya abartıyor..."
Araç sahipleri dikkat! Petroldeki düşüş akaryakıt fiyatlarını düşürdü: Motorine indirim geliyor
Milli futbolcunun yeni takımı belli oldu!
G.Saray ve Beşiktaş dünya yıldızının peşinde!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Atletizm'de ABD ambargosu
2025 Atletizm Şampiyonası Japonya’da
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bayern Münih - Manchester City maçı saat kaçta? Bayern Münih - Manchester City maçı saat kaçta? 13:50
Kanarya'ya Mert Hakan'dan kötü haber! Kanarya'ya Mert Hakan'dan kötü haber! 13:27
Fırtına'da transfer gelişmesi! 2 yıllık sözleşme Fırtına'da transfer gelişmesi! 2 yıllık sözleşme 12:45
Milli futbolcunun yeni takımı belli oldu! Milli futbolcunun yeni takımı belli oldu! 12:34
Trabzonspor - Torino maçı saat kaçta? Trabzonspor - Torino maçı saat kaçta? 12:13
Kanarya'ya Komşu'dan stoper takviyesi! Kanarya'ya Komşu'dan stoper takviyesi! 12:12
Daha Eski
Tuğba Şenoğlu'nun mutlu günü! Tuğba Şenoğlu'nun mutlu günü! 12:12
Beşiktaş - Wolverhampton maçı saat kaçta? Beşiktaş - Wolverhampton maçı saat kaçta? 11:59
3. Lig'e mi transfer oluyor? Flaş iddia 3. Lig'e mi transfer oluyor? Flaş iddia 11:58
Bochum - Antalyaspor maçı saat kaçta? Bochum - Antalyaspor maçı saat kaçta? 11:47
PSG - Urawa Reds maçı saat kaçta? PSG - Urawa Reds maçı saat kaçta? 11:39
Cimbom'da forvete genç yıldız! Cimbom'da forvete genç yıldız! 10:52