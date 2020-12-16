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Milli maratoncular kamp için 'ya gitti

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan milli maratoncular, iki aylık kamp çalışması için 'ya gitti. Milli maratoncuların kamp çalışmaları 2021'e kadar sürecek.

Atletizm Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2020 Çarşamba 19:19
Milli maratoncular kamp için Etiyopya'ya gitti

yapılan açıklamaya göre, milli maratoncular, 2021'e kadar sürecek 'daki kampta olimpiyat öncesindeki baraj geçme müsabakalarına hazırlanacak.

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da ile Bilal Arslan'ın yönetimindeki mesafe kampında, maraton ve 3 bin metre engelli branşlarında yarışan şu atletler yer alıyor:

Büşra Nur Koku, Esma Aydemir, , Yasemin Can Arslan, Tuğba Güvenç, Özlem Kaya, , Ömer Alkanoğlu, Mestan Turhan.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı , maratonda erkeklerde barajı geçen dört milli atlet olduğunu, kadınlarda da kotayı tamamlamak için çalıştıklarını belirterek, "Etiyopya kampının atletlerimiz için çok verimli geçeceğini düşünüyorum. Önceki yıllarda buradaki kamp atletlerimize çok faydalı oldu, neredeyse tüm atletlerimiz en iyilerini koşup, madalyalar aldılar. Aynı şekilde bu yıl da kampın olumlu sonuçlarını kısa süre sonra göreceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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