U20 Atletizm Milli Takımı'ndan 13 madalya
26 Şubat 2019, Salı
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U20 Atletizm 'ndan 13 madalya

U20 Atletizm Milli Takımı'ndan 13 madalya

Belarus'ta 10 ülkenin katılımıyla yapılan Uluslararası Minsk U20 Atletizm Salon Müsabakası'nda 3 altın, 5 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 13 madalya kazanıp takım sıralamasında dördüncülüğü aldı.

Belarus'un ev sahilipliğinde , , İsrail, , Letonya, Litvanya, Estonya, Kazakistan ve Azerbaycan'ın katılımıyla yapılan International U20 Match'te Türk atletler toplam 13 podyum elde etti. Türkiye U20 Atletizm , 25 branş sonunda yapılan puan sıralamasında ise Ukrayna, İspanya ve Belarus'un ardından 174 puanla dördüncü sırayı aldı.

İlk gün yürüyüşte ve 1500 metrede ile birincilik kazanan milliler, ikinci günde de 2 bin metre su engelli mücadelesinde ile ilk sıraya çıktı. Üç birinciliğin yanı sıra toplam 10 podyum daha gören ay yıldızlılar, 174 puan toplarak sıralamayı dördüncü olarak noktaladı.

ALPEREN'DEN YENİ REKOR

Gülle atmada 20.19'luk derecesiyle ikinci olan , yarışmada Türkiye U20 rekorunu 20 metrenin üzerine taşıma başarısı gösterdi. Karahan, 6 kiloluk güllede 19.93 ile kendisine ait olan rekoru 20.19'a yükseltme başarısı gösterdi. Ancak Belaruslu rakibi Aleh Tamaşeviç, 20.47'lik bir derece ile yarışma rekoru kırınca, Alperen mücadeleyi ikinci sırada noktaladı.

NEFİSE'NİN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

Yarışmaların ikinci gününde 60 metre engelli finalinde ikinci sırayı alan milli atlet 'a organizasyon komitesinin bir de sürprizi vardı. 25 Şubat 2000 doğumlu olan Nefise, madalyasını aldıktan sonra podyumun önüne getirilen pastaya üfleyerek 19'uncu yaşını kutladı.

Yarışmaların ardından Belarus Başkanı Vadim Devyatovski'ye gösterdikleri yakınlık ve ilgiden dolayı teşekkür eden Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı , dost Belarus ekibini İstanbul'daki U18 Salon Yarışması'na davet etti.

U20 Milli Takımı'nın Minsk'te podyuma çıkan isimleri şöyle:

ALTIN
5000m yürüyüş - Meryem Bekmez
1500m - Tuğba Toptaş
2000m engelli - Murat Yalçınkaya

GÜMÜŞ
Üç adım atlama - Esra Yılmaz
1500m -
60m engelli - Mert
60m engelli - Nefise Karatay
Gülle atma - Alperen Karahan

BRONZ
5000m yürüyüş - Selman İlhan
2000m engelli - Berfin Barışer
Uzun atlama - Samet Sağlam
Sırıkla atlama - Mesure Tutku Yılmaz
Yüksek atlama - Rümeysa Ökdem

  1. 26.02.2019
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