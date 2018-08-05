Guliyev, Avrupa Şampiyonası 100 metre yarışından çekildi – Fotomaç – 05 Ağustos 2018
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    05 Ağustos 2018, Pazar
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    Guliyev, Avrupa Şampiyonası yarışından çekildi

    Guliyev, Avrupa Şampiyonası 100 metre yarışından çekildi

    Dünya şampiyonu milli atlet , seribaşı olmayı beklediği mücadelesinde ilk turu bay geçenler arasına giremeyince yarışmadan çekildi ve yerini 'na bıraktı.

    Türkiye Atletizm Milli Takımı, 24'üncü için 'nın başkenti Berlin'e ulaştı. Berlin'de 6-12 Ağustos tarihlerinde yapılacak Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda yarışacak Türkiye, müsabakaların yapılacağı kente geldi. Tarifeli uçuş ile Tegel Havalimanı'na inen 70 kişilik Türkiye kafilesini organizasyon görevlileri, gönüllüler, Türkiye Berlin Başkonsolosu Muhammet Mustafa Çelik, Başkonsolosluk birinci müşteşarı Ramis Şen ve beraberindekiler karşıladı.

    24'üncü Avrupa Atletizm Şampiyonası, 6 Ağustos Pazartesi akşam seansında eleme müsabakalarıyla başlayacak. İlk gün seçmesinde , uzun atlamada Alper Kulaksız, gülle atmada Osman Can Özdeveci, çekiç atmada ise ve yarışacak.

    GULIYEV YERİNİ HEKİMOĞLU'NA BIRAKTI
    Dünya şampiyonu ise seribaşı olmayı beklediği 100 metre mücadelesinde ilk turu bay geçenler arasına giremeyince yarışmadan çekildi ve yerini Yiğitcan Hekimoğlu'na bıraktı. Guliyev, finalle birlikte iki günde üç yarışmaya çıkacağı 100 metrenin yerine favori olduğu 200 metrede mücadele etmeyi tercih etti. Milli yıldız, 200 metrenin yanı sıra 4x100 metrede de podyum için ter dökecek.

    1. 5.8.2018 17:14
    2. Güncelleme: 5.8.2018 17:20
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