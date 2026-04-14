Deplasman fobisi

Trendyol Süper Lig'in 29'uncu haftasında Beşiktaş'a 4-2 mağlup olan Hesap.com Antalyaspor'un, dış sahada üç puan hasreti 9 maça çıktı. Ligde en son deplasman galibiyetini 11'inci haftada ikas Eyüpspor karşısında 1-0'lık skorla elde eden Akdeniz temsilcisi, bu karşılaşmadan sonra rakip sahada 4 beraberlik, 5 yenilgi yaşadı.

Kırmızı-beyazlı takım, TÜMOSAN Konyaspor, Corendon Alanyaspor, Kasımpaşa ve RAMS Başakşehir ile golsüz berabere kaldı. Kocaelispor'a 2-1, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Zecorner Kayserispor ve Çaykur Rizespor'a 1-0'lık skorlarla mağlup oldu. En son Beşiktaş deplasmanından 4-2'lik mağlubiyetle ayrılan Hesap.com Antalyaspor haftayı 28 puanla tamamladı. Ligde 14'üncü sırada yer alan kırmızı- beyazlı ekip, 30'uncu haftada 17 Nisan Cuma günü TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek.