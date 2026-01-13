Djikiya takımda kalıyor

Antalyaspor'un savunmacı Georgiy Djikiya'nın menajeri Vladimir Kuzmiçyov, futbolcunun takımdan ayrılacağına dair söylentilere ilişkin açıklama yaptı. Kuzmiçyov, yaptığı açıklamada Djikiya'nın takımdan ayrılmayı planlamadığını vurguladı. Kırmızı-beyazlılar ile 2 yıllık sözleşmsi bulunan 32 yaşındaki Rus oyuncu, tüm kulvarlarda 13 maça çıkıp 2 gol attı.
Antalyaspor'un savunmacı Georgiy Djikiya'nın menajeri Vladimir Kuzmiçyov, futbolcunun takımdan ayrılacağına dair söylentilere ilişkin açıklama yaptı. Kuzmiçyov, yaptığı açıklamada Djikiya'nın takımdan ayrılmayı planlamadığını vurguladı. Kırmızı-beyazlılar ile 2 yıllık sözleşmsi bulunan 32 yaşındaki Rus oyuncu, tüm kulvarlarda 13 maça çıkıp 2 gol attı.