Haberler Antalyaspor Antalyaspor Yohan Boli transferini açıkladı

Antalyaspor Yohan Boli transferini açıkladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor, Fildişi Sahilli oyuncu Yohan Boli'yi 2 yıllığına renklerine bağladı.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2025 Perşembe 21:33
Antalyaspor Yohan Boli transferini açıkladı

Kulüpten yapılan açıklamada, "Antalyaspor'umuz Fildişi Sahilli santrafor Yohan Alexandre Mady Boli ile iki yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı beyaz armamız altında başarılar dileriz." denildi.

