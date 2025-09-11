Antalyaspor Yohan Boli transferini açıkladı

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Antalyaspor'umuz Fildişi Sahilli santrafor Yohan Alexandre Mady Boli ile iki yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı beyaz armamız altında başarılar dileriz." denildi.