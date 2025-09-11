Antalyaspor Yohan Boli transferini açıkladı

Kulüpten yapılan açıklamada, "Antalyaspor'umuz Fildişi Sahilli santrafor Yohan Alexandre Mady Boli ile iki yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı beyaz armamız altında başarılar dileriz." denildi.
🔋 Hoş Geldin Yohan Boli Antalyasporumuz, Fildişi Sahilli santrafor Yohan Alexandre Mady Boli ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz.#HesapcomAntalyaspor#SevdamızAntalyaspor pic.twitter.com/t9bACGhtk9— Hesap.com Antalyaspor (@Antalyaspor) September 11, 2025