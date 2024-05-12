Haberler Antalyaspor Sergen Yalçın: Kaybettiğimiz için üzgünüz

Sergen Yalçın: Kaybettiğimiz için üzgünüz

Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kasımpaşa karşısında kötü bir oyun oynamamalarına rağmen kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2024 Pazar 21:54
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Sergen Yalçın: Kaybettiğimiz için üzgünüz

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Kaybettiğimiz için üzgünüz. Son haftalarda kaybetmeye başladık. Son 3 maçı 10 kişi tamamladık. Bunlar olmaması gereken şeyler. Oyunun içinde olduğu için bir şey söyleyemiyoruz. Çok kötü bir oyun olmadı aslında, iyi başladık ama erken iki gol yedik. İkinci yarının başında oyunu dengeleyebilirdik, net pozisyonlar yakaladık. Böyle pozisyonları rakip değerlendirince böyle müsabakaları kaybediyorsunuz ve 3-1 normal bir skor gibi duruyor. Son haftalarda çok oyuncu kaybediyoruz sakat ve cezalı olarak. Bu da bizi sıkıntıya soktu ama son 2 haftaya daha iyi hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.

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