Haberler Antalyaspor Bitexen Antalyaspor 2-1 Atakaş Hatayspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Bitexen Antalyaspor 2-1 Atakaş Hatayspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Bitexen Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi. Antalyaspor rakibini 2-1'lik skorla mağlup etti. İşte detaylar...

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2024 Pazar 20:50 Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2024 Pazar 21:20
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Bitexen Antalyaspor 2-1 Atakaş Hatayspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 33. hafta müsabakasında Bitexen Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor Corendon Airlens Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşma Bitexen Antalyaspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Bitexen Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 67. dakikada Adam Buksa, 90+4. dakikada penaltıdan Zymer Bytyqi attı.

Atakaş Hatayspor'un tek golü 26. dakikada Dele-Bashiru attı.

Sergen Yalçın'ın öğrencileri bu sonuçla puanını 45 yaptı. Atakaş Hatayspor ise 33 puanda kaldı.

Bitexen Antalyaspor Süper Lig'in 34. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'le karşı karşıya gelecek.

Atakaş Hatayspor ise sahasında RAMS Başakşehir'i konuk edecek.

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