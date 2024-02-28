Antalyaspor'dan açıklama: Adalet istiyoruz

Antalyaspor Kulübü Yönetim Kurulu, Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'nin Galatasaray maçı sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK'ye sevk edilmesi sonrası tepki gösterdi ve futbolda adalet istediklerini kaydetti.

İŞTE BİTEXEN ANTALYASPOR'DAN YAPILAN AÇIKLAMA

"Başkanımız Sinan Boztepe'nin arkasında olduğumuzu buradan açıkça ifade ederiz. Türkiye'de şampiyonluğa oynayan takımlar karşısında diğer takımların 'meze' edildiği bir ortamda camiamızın sımsıkı sarılarak birlik ve beraberlik örneği göstermesi gereken günler yaşıyoruz. Bu noktada camiamızı bugünden başlayarak, 4 Mart 2024 Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak olan Gaziantep FK karşılaşması da dâhil olmak üzere kulübümüze yakışan tepkiyi vermeye davet ediyoruz. "