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Antalyaspor'da Beşiktaş maçı öncesi 18 eksik!

Hain terör saldırısı ve Deprem felaketinin ardından 2 kez ertelenen Beşiktaş-Antalyaspor mücadelesi 26 Şubat Pazar günü oynanacak. Yeni transferlerin oynayamayacağı zorlu mücadele öncesi Antalyaspor'da tam 18 eksik bulunuyor. İşte detaylar...

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2023 Pazartesi 16:11
Antalyaspor'da Beşiktaş maçı öncesi 18 eksik!

3 Kasım Pazartesi günü oynanması planlanan Beşiktaş - Antalyaspor mücadelesi, aynı gün İstanbul'da düzenlenen hain terör saldırısı sebebiyle 14 Şubat Salı gününe ertelenmişti. 6 Şubat sabahı, Türkiye'nin 11 ilini kapsayan deprem felaketine uyanmasıyla bir erteleme daha gelen karşılaşma için yeni tarih 26 Şubat Pazar günü oldu. Bu pazar oynanması gereken karşılaşmanın hazırlıkları her iki ekipte devam ederken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Müsabaka Talimatı'na göre devre arasında yapılan transferler maçta forma giyemeyecek. Antalyaspor cephesinde ara transfer nedeniyle 8, ayrılık nedeniyle 4, sakatlıklar nedeniyle 4 ve 1 kart cezalısı 1 de ayrılık ihtimali nedeniyle toplamda 18 futbolcu Beşiktaş karşılaşmasında forma giyemeyecek.

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Bu zorlu karşılaşmada Antalyaspor'dan Erdal Rakip, Helton Leite, Bálint Szabó, Doğukan Sinik, Emrecan Uzunhan, Bertuğ Yıldırım, Mark Mampassi ile Yannick Nkurunziza gibi isimler forma giyemeyecek. Yeni transferler gibi kulüplerinden ayrılan futbolcular da erteleme mücadelesinde yer alamayacak. Akdeniz ekibinde Hakan Özmert, Erkan Eyibil, Soner Aydoğdu ve Gökdeniz Bayrakdar ertelenen maçta oynama şansı varken, kulüplerinden ayrıldıkları için sahada olamayacaklar. Internacional ile transfer görüşmelerinde bulunan Luiz Adriano'nun da maça kadar takımdan ayrılması bekleniyor.

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Antalyaspor' un golcü ismi Haji Wright, ertelenen karşılaşmada forma giyebilecekken, şu an sakatlığı sebebiyle büyük olasılıkla formasından uzak kalacak. Akdeniz ekibinde Fedor Kudriashov, Shoya Nakajima, Ufuk Akyol da sakatlıkları sebebiyle mücadelede forma giyemeyecekler. Akdeniz ekibinde Sam Larsson da cezası sebebiyle karşılaşmada forma şansı bulamayacak.

Kırmızı-beyazlılarda ilk maç öncesi sakatlığı bulunan Houssam Ghacha, Alassane Ndao, Fredy ile Sinan Gümüş ise şans verilmesi halinde mücadelede oynayabilecekler.

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