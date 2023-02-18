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Antalyaspor'da Hakan Özmert ile yollar ayrıldı!

Son dakika spor haberi: Süper Lig ekiplerinden FTA Antalyaspor'da flaş bir ayrılık gerçekleşti. Resmi siteden yapılan açıklamada; Takımın tecrübeli isimlerinden Hakan Özmert'e veda edildi.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2023 Cumartesi 17:44
Antalyaspor'da Hakan Özmert ile yollar ayrıldı!

FTA Antalyaspor, kadrosunu genç isimlerle güçlendirirken bir taraftan da takımdan ayrılan futbolcuları duyurmaya devam ediyor. Kulüpten yapılan açıklamada, "Takım kaptanımız Hakan Özmert'in sözleşmesini karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız. Hakan Özmert'e verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dileriz" denildi.

37 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu Antalyaspor'a 5 yıl önce Medipol Başakşehir'den transfer olmuştu. Bu sezon kadroya girmekte zorlanan Hakan Özmert, forma giydiği 9 karşılaşmada 1 asist yaptı.

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