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16 Haziran 2020, Salı
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Finali istiyoruz

Finali istiyoruz

Ligde 9 maçtır yenilmeyen , kupaya odaklandı. ekibi, ilk maçta sahasında yenildiği ’u devirip final hedefliyor.

, galibiyetinin ardından kupada perşembe günü deplasmandaki Alanya maçı hazırlıklarına başladı. Kırmızı- beyazlılar ilk maçı kaybetmişti. Basın sözcüsü Murat Süğlün, ligde 9 maçtır kaybetmediklerini hatırlatarak, kupada da finali istediklerini vurguladı. Süğlün, "Kupaya çok önem veriyoruz ve final oynamak istiyoruz" dedi.

  1. 16.6.2020
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