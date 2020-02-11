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11 Şubat 2020, Salı
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tura inanıyor

Antalyaspor tura inanıyor

Ligde zor günler geçiren kırmızı-beyazlılar gözünü kupaya dikti. ’a konuk olacak ’da yönetim, teknik ekip ve oyuncular tamamen tura konsantre.

Ziraat Türkiye Kupası'nda perşembe günü lideri 'a konuk olacak olan , kendini kupaya şartladı. Ligde zor günler geçiren ve düşme hattının bir basamak üstünde yer alan kırmızı-beyazlı takımda, başkan Ali Şafak Öztürk, "Maç oynamadan kazanılmaz. Ligin en formda ekibiyle deplasmanda karşılaşacağız. Favori rakibimiz gibi görünüyor ama kimse bizi küçümsemesin" diye konuştu. Teknik direktör da tur için ellerinden geleni yapacaklarını belirtip "Ligdeki durumumuz kupa için gösterge değil. Tur atlayacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı. Takımın yeni yıldızı de "Buraya yeni geldim ve sadece 1 maça çıktım. Eğer görev alırsam takımıma turu geçirmek için elimden geleni yapacağım. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.
  1. 11.2.2020
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