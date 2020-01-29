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29 Ocak 2020, Çarşamba
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'da 2 eksik

Antalyaspor'da 2 eksik

'un sahasında ile oynayacağı maçta , sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Sahasındaki son 6 maçını kazanamayan Antalyaspor, rakibini yenerek taraftarıyla galibiyet sevinci yaşamayı hedefliyor.

, 'in 20'nci haftasında sahasında 'u cumartesi günü saat 14.00'te Antalya Stadyumu'nda ağırlayacak. Yukatel Denizlispor'u 3-0 yenerek 11 maçın ardından galibiyetle tanışan kırmızı beyazlılar, İttifak Holding Konyaspor maçında da 3 puan hedefliyor. Kırmızı beyazlılar sahasındaki son galibiyetini ligin 6'ncı haftasında Btc Turk Yeni Malatyaspor karşısında elde etti. Antalyspor, İttifak Holding Konyaspor maçını kazanarak sahasında 125 gün süren 3 puan hasretini sona erdirmek istiyor.

BİLET GELİRİ DEPREMZEDELERE
Teknik direktör yönetiminde antrenmanlarını sürdüren Antalyaspor'da yeni transfer ile Ersan Adem Gülüm de takımla çalışmalara başladı. Antalyaspor'da sakatlığı nedeniyle , İttifak Holding Konyaspor maçında forma giyemeyecek. Antalyaspor yönetimi, İttifak Holding Konyaspor maçının tüm bilet gelirini depremde zarar görenlere bağışlayacak. 'Antalyaspor Ailesi Boş Koltuk Kalmasın' sloganıyla taraftarın davet edildiği maçın biletleri, VIP Tribünü 100, Batı Tribünü 60, Doğu Tribünü 40, 20, Misafir Tribünü 26 liradan satışa çıktı.

  1. 29.01.2020
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