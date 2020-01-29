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29 Ocak 2020, Çarşamba
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Jahovic 4-6 hafta yok

Jahovic 4-6 hafta yok

, elmacık kemiğinden ameliyat oldu. İlk çıktığı Denizlispor maçında fileleri havalandıran 32 yaşındaki Makedon santrfor, kafasına darbe almıştı.

Antalyasporlu Adis Jahovic, elmacık kemiğinden ameliyat oldu. İlk çıktığı Denizlispor maçında fileleri havalandıran 32 yaşındaki Makedon santrfor, kafasına darbe almıştı. Jahovic, 2 hafta sonra koşulara başlayacak ancak 4 ila 6 hafta formasından uzak kalacak
  1. 29.1.2020
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