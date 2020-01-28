Antalyasporlu Adis Jahovic 6 hafta yok!
Süper Lig'in 19. haftasında oynanılan ve Antalyaspor'un 3-0'luk üstünlükle ayrıldığı Denizlispor karşılaşmasında Akdeniz temsilcisinin yıldız golcüsü Adis Jahovic, Denizlisporlu oyuncu ile girdiği hava topu mücadelesinde sakatlanmıştı. Kafa tramvası geçirerek oyundan çıkan Makedon golcünün akıbeti belli oldu! Jahovic'in 4 veya 6 hafta sahalardan uzak kalacağı aktarıldı! İşte detaylar...
Antalyaspor'un Denizlispor maçında sakatlanan Makedon futbolcusu Adis Jahovic'in elmacık kemiğinden operasyon geçirdiği ve 4 ile 6 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
Antalyaspor, Süper Lig'in 19'uncu haftasında deplasmanda 3-0 kazanılan Yukatel Denizlispor maçında kafa topu mücadelesinde rakibiyle çarpışarak sakatlanan ve oyundan çıkan Adis Jahovic'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Maç sonrası ambulans helikopterle Antalya'ya getirilen Adis Jahovic'in elmacık kemiğinden operasyon geçirdiği ve 2 hafta sonra düz koşulara başlayabileceği belirtildi. Jahovic'in sahalara dönüş sürecinin ise 4-6 hafta arası olmasının öngörüldüğü kaydedildi.
ELMACIK KEMİĞİNDEN OPERASYON GEÇİRDİ
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Adis Jahovic Memorial Antalya Hastanesi'nde başarılı bir operasyon geçirmiştir. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ömer Özkan ve Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mahmut Akyüz tarafından yapılan tetkikler sonucu elmacık kemiğinden operasyon geçiren Adis Jahovic'in 2 hafta sonra düz koşulara başlayabileceği belirtilirken, sahalara dönüşünün ise 4-6 hafta arasında olması öngörüldü" denildi.
ALİ ŞAFAK ÖZTÜRK'TEN GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ
Öte yandan, Memorial Antalya Hastanesi'nde tedavisi süren Adis Jahovic'i Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ve Genel Menajer Servet Çavuşoğlu da ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Başkan Ali Şafak Öztürk, önemli olanın Jahovic'in sağlığı olduğunu belirterek, kendisini bir an önce yeşil sahalarda görme arzusunu dile getirdi.
- 28.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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