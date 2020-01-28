Gaziantep tekrar istiyor

Gaziantep FK, 1-0 kaybettiği Gençlerbirliği maçında kural hatası gerekçesiyle TFF'ye tekrar başvurusunda bulundu. Kural hatasına gerekçe olan karar, hakem Mete Kalkavan'ın çizgi ihlali nedeni ile penaltıdan atılan golü iptal etmesi gösterildi.