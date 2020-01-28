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28 Ocak 2020, Salı
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tekrar istiyor

Gaziantep tekrar istiyor

FK, 1-0 kaybettiği maçında kural hatası gerekçesiyle 'ye tekrar başvurusunda bulundu.

FK, 1-0 kaybettiği maçında kural hatası gerekçesiyle 'ye tekrar başvurusunda bulundu. Kural hatasına gerekçe olan karar, hakem 'ın çizgi ihlali nedeni ile penaltıdan atılan golü iptal etmesi gösterildi.

  1. 28.1.2020
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