Gaziantep tekrar istiyor
Gaziantep FK, 1-0 kaybettiği Gençlerbirliği maçında kural hatası gerekçesiyle TFF'ye tekrar başvurusunda bulundu.
Gaziantep FK, 1-0 kaybettiği Gençlerbirliği maçında kural hatası gerekçesiyle TFF'ye tekrar başvurusunda bulundu. Kural hatasına gerekçe olan karar, hakem Mete Kalkavan'ın çizgi ihlali nedeni ile penaltıdan atılan golü iptal etmesi gösterildi.
- 28.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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