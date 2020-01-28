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28 Ocak 2020, Salı
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Jahovic’ten kötü haber

Jahovic’ten kötü haber

Denizlispor maçında sakatlanan 'ten kötü haber geldi. Makedon golcünün elmacık kemiğinde kırık tespit edildi.

Denizlispor maçında sakatlanan 'ten kötü haber geldi. Makedon golcünün elmacık kemiğinde kırık tespit edildi. Travma riski nedeniyle müşahedede tutulan Jahovic'in, yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
  1. 28.1.2020
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