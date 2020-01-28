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28 Ocak 2020, Salı
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heyecanı

Poldi heyecanı

’un yeni transferi sağlık kontrolünden geçip idmana çıktı. maçında oynayabilir.

Flaş transferlerle ses getiren , büyük bir sabırsızlıkla 'yi bekliyor. Özel işleri nedeniyle 'ya giden , Antalya'ya döndü. Sağlık kontrolünden geçen 34 yaşındaki yıldız, turp gibi çıktı. Podolski, görev verilmesi halinde bu hafta maçında oynayabilecek. Öte yandan 'da W.United'dan edilen Beşiktaşlı eski stoper Ersan Gülüm de Podolski'yle birlikte sağlık kontrolünden geçti. Her iki futbolcu da dün takımla ilk idmanına çıktı.
  1. 28.1.2020
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