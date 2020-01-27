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27 Ocak 2020, Pazartesi
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Jahovic'in kafatasında çatlak!

Jahovic'in kafatasında çatlak!

'un Denizlispor ile oynadığı maçta sakatlanarak hastaneye kaldırılan 'in kafatasında çatlak oluştuğu açıklandı. 2 gün müşahade altında tutulacak Makedon golcünün en az 4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

'in 19. haftasında oynanan Yukatel Denizlispor- maçında kafasına darbe alan ve travma şüphesiyle Antalya'daki özel bir hastaneye kaldırılan 'in kafatasında çatlak olduğu belirlendi.

2 gün müşahade altında tutulacağı açıklanan Makedon futbolcunun en az 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

"JAHOVIC'İN DURUMU BİRAZ KRİTİK"

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Denizlispor maçının ardından, "Jahovic'in durumu biraz kritik. Ciddi darbe aldı. Çok üzgünüz. Röntgenleri çekildi biraz şüpheler var. Bu akşam belli olacak." ifadelerini kullanmıştı.

Sezona Yeni Malatyaspor'da başlayan Makedon yıldız, devre arasında Antalyaspor'a transfer olurken, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta fileleri havalandırmayı başarmıştı.

  1. 27.01.2020
  2. Güncelleme: 27.01.2020 17:17
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