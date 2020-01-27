Jahovic'in kafatasında çatlak!
Antalyaspor'un Denizlispor ile oynadığı maçta sakatlanarak hastaneye kaldırılan Adis Jahovic'in kafatasında çatlak oluştuğu açıklandı. 2 gün müşahade altında tutulacak Makedon golcünün en az 4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Yukatel Denizlispor-Antalyaspor maçında kafasına darbe alan ve travma şüphesiyle Antalya'daki özel bir hastaneye kaldırılan Adis Jahovic'in kafatasında çatlak olduğu belirlendi.
2 gün müşahade altında tutulacağı açıklanan Makedon futbolcunun en az 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
"JAHOVIC'İN DURUMU BİRAZ KRİTİK"
Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Denizlispor maçının ardından, "Jahovic'in durumu biraz kritik. Ciddi darbe aldı. Çok üzgünüz. Röntgenleri çekildi biraz şüpheler var. Bu akşam belli olacak." ifadelerini kullanmıştı.
Sezona Yeni Malatyaspor'da başlayan Makedon yıldız, devre arasında Antalyaspor'a transfer olurken, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta fileleri havalandırmayı başarmıştı.
- 27.01.2020
- Güncelleme: 27.01.2020 17:17
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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