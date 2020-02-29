Antalyaspor 2-2 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
29 Şubat 2020, Cumartesi
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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Antalya'da puanı son anda kurtardı

2-2 | MAÇ SONUCU

Antalyaspor 2-2 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU

'in 24. haftasında , deplasmanda Fraport ile karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz hafta sahasında konuk ettiği 'a 3-1 mağlup olan sarı-lacivertli ekip, moral aradığı Antalya deplasmanından 1 puanla döndü. Mücadelenin ilk yarısını 1-0 önde kapatan sarı-lacivertliler, ikinci yarıda rakibinin geri dönüşüne engel olamadı ve karşılaşmada 2-1 yenik duruma düştü. Fenerbahçe'ye puanı getiren isim Miha Zajc oldu. Sloven futbolcu 90+6. dakikada attığı golle maçı 2-2'ye getirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

'de geçtiğimiz hafta derbisinden 3-1 mağlup ayrılan ,Fraport deplasmanına konuk oldu. Sarı-lacivertliler çıkış aradığı Antalyaspor deplasmanında Vedat Muriç'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıya iyi başlayan ev sahibi Antalyaspor oldu. Akdeniz ekibi Amilton ve Hakan Özmert'in golleriyle maçta 2-1 öne geçti. Mücadele bu skorla sona erecek derken, 90+6. dakikada sahneye Miha Zajc çıktı. Sloven futbolcu attığı golle takımına 1 puanı kazandıran isim oldu. Bu sonuçla Antalyaspor puanını 26'ya yükseltirken, sarı-lacivertlilerin ise 39 puanı oldu.

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ÖNLENEMEZ DÜŞÜŞ SÜRÜYOR!
Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki önlenemez düşüşü sürüyor. Sarı-lacivertli takımın Trabzonspor mağlubiyetiyle başlayan kötü gidişatı, Antalyaspor maçıyla devam etti. Fenerbahçe son 5 maçta sadece 2 puan toplayabildi.

  1. 29.02.2020
  2. Güncelleme: 29.02.2020 22:47
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