Antalyaspor 2-2 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Galatasaray derbisinden 3-1 mağlup ayrılan Fenerbahçe,Fraport TAV Antalyaspor deplasmanına konuk oldu. Sarı-lacivertliler çıkış aradığı Antalyaspor deplasmanında Vedat Muriç'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıya iyi başlayan ev sahibi Antalyaspor oldu. Akdeniz ekibi Amilton ve Hakan Özmert'in golleriyle maçta 2-1 öne geçti. Mücadele bu skorla sona erecek derken, 90+6. dakikada sahneye Miha Zajc çıktı. Sloven futbolcu attığı golle takımına 1 puanı kazandıran isim oldu. Bu sonuçla Antalyaspor puanını 26'ya yükseltirken, sarı-lacivertlilerin ise 39 puanı oldu.

ÖNLENEMEZ DÜŞÜŞ SÜRÜYOR!

Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki önlenemez düşüşü sürüyor. Sarı-lacivertli takımın Trabzonspor mağlubiyetiyle başlayan kötü gidişatı, Antalyaspor maçıyla devam etti. Fenerbahçe son 5 maçta sadece 2 puan toplayabildi.