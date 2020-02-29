Valbuena pişman etti! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'nin sözleşmesini yenilemediği Valbuena, şampiyonluğa koşuyor. Fransız yıldız, şimdiye dek Olimpiyakos formasıyla 8 gol 19 asistlik performans sergilerken, sezon sonunda kupa uzanmanın hesaplarını yapıyor. Öte yandan kırmızı beyazlı ekip, ligde lider konumda bulunurken, 2. sırada bulunan PAOK'un 5 puan önünde bulunuyor.

"1 YIL DAHA KONTRAT..."

UEFA Avrupa Ligi'nde Premier Lig devi Arsenal'i eleyerek büyük bir sürprize imza atan Olimpiyakos'ta Valbuena, takımının sözleşmesini yenilemek istediğini beyan ederken, "Olympiakos sözleşmemi 1 yıl daha uzatmak istiyor. Ben de burada kalmak isterim, hala çok güçlüyüm" demişti.

KRUSE VE GUSTAVO VALBUENA ETMEDİ!

Öte yandan Valbuena'nın ayrılışının ardından Fenerbahçe'ye dahil olan Max Kruse ve Luiz Gustavo, sarı lacivertlilerde istenilen skor katkısını sergileyemedi. Kruse, bu sezon toplamda çıktığı 20 müsabakada 7 gol 8 asistlik performans sergilerken, Luiz Gustavo, 24 maçta 2 gol 2 asist üretti.