Valbuena pişman etti! Fenerbahçe...
Sezon başında Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Mathieu Valbuena, sarı lacivertli kulübü bin pişman etti. Yunanistan'da kariyerinin zirvesine ulaşan yıldız futbolcu, şampiyonluk istiyor.
Fenerbahçe'nin sözleşmesini yenilemediği Valbuena, şampiyonluğa koşuyor. Fransız yıldız, şimdiye dek Olimpiyakos formasıyla 8 gol 19 asistlik performans sergilerken, sezon sonunda kupa uzanmanın hesaplarını yapıyor. Öte yandan kırmızı beyazlı ekip, ligde lider konumda bulunurken, 2. sırada bulunan PAOK'un 5 puan önünde bulunuyor.
"1 YIL DAHA KONTRAT..."
UEFA Avrupa Ligi'nde Premier Lig devi Arsenal'i eleyerek büyük bir sürprize imza atan Olimpiyakos'ta Valbuena, takımının sözleşmesini yenilemek istediğini beyan ederken, "Olympiakos sözleşmemi 1 yıl daha uzatmak istiyor. Ben de burada kalmak isterim, hala çok güçlüyüm" demişti.
KRUSE VE GUSTAVO VALBUENA ETMEDİ!
Öte yandan Valbuena'nın ayrılışının ardından Fenerbahçe'ye dahil olan Max Kruse ve Luiz Gustavo, sarı lacivertlilerde istenilen skor katkısını sergileyemedi. Kruse, bu sezon toplamda çıktığı 20 müsabakada 7 gol 8 asistlik performans sergilerken, Luiz Gustavo, 24 maçta 2 gol 2 asist üretti.
- 29.02.2020
- Güncelleme: 29.02.2020 16:36
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OKAN HOCA YENİ BİR İMPARATOR GELİYOR GELİYOR BİR İMPARATOR DAHA. YÜREKTEN BAŞARILAR OKAN HOCAM. YÜREKTEN BİR GS LI SAYGILAR
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MECBURSUN ŞAMPİYON OLMAYA İMPARATOR BU DURUMA GELDİKTEN SONRA ŞİMDİ İŞİN DAHA ÇOK ZOR İMPARATOR. SENİ ŞAMPİYONLUKTAN BAŞKA BİR ŞEY TATMİN ETMEZ.
Valbuena pişman etti! Fenerbahçe... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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