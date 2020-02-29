Fenerbahçe Ülker Stadyumu, İdlib şehitleri anısına kırmızı beyaza boyandı
Fenerbahçe Kulübü'ne ait Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, İdlib'de askeri güçlere düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olan askerlerimizin anısına kırmızı beyaza boyandı.
Fenerbahçe Kulübü, Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ni İdlib'de askeri güçlere düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olan askerlerimizin anısına kırmızı beyaza boyadı.
Sarı-lacivertlilerin Ülker Stadyumu'nun dış cephesinde yer alan led reklam panosundaki reklamlar, şehitlerimizin anısına durduruldu ve panoya Türk bayrağı görüntüsü yerleştirildi. Ayrıca Ülker Stadyumu'nun dört bir yanına dev Türk bayrakları asıldı.
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OKAN HOCA YENİ BİR İMPARATOR GELİYOR GELİYOR BİR İMPARATOR DAHA. YÜREKTEN BAŞARILAR OKAN HOCAM. YÜREKTEN BİR GS LI SAYGILAR
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MECBURSUN ŞAMPİYON OLMAYA İMPARATOR BU DURUMA GELDİKTEN SONRA ŞİMDİ İŞİN DAHA ÇOK ZOR İMPARATOR. SENİ ŞAMPİYONLUKTAN BAŞKA BİR ŞEY TATMİN ETMEZ.
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