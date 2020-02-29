Fenerbahçe Ülker Stadyumu, İdlib şehitleri anısına kırmızı beyaza boyandı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
29 Şubat 2020, Cumartesi
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Haberler Fenerbahçe Ülker Stadyumu şehitlerimizin anısına kırmızı beyaza boyandı

, şehitleri anısına kırmızı beyaza boyandı

Fenerbahçe Ülker Stadyumu, İdlib şehitleri anısına kırmızı beyaza boyandı

Kulübü'ne ait Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, 'de askeri güçlere düzenlenen hava saldırısı sonucu olan askerlerimizin anısına kırmızı beyaza boyandı.

Kulübü, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ni 'de askeri güçlere düzenlenen hava saldırısı sonucu olan askerlerimizin anısına kırmızı beyaza boyadı.

Sarı-lacivertlilerin Ülker Stadyumu'nun dış cephesinde yer alan led reklam panosundaki reklamlar, şehitlerimizin anısına durduruldu ve panoya Türk bayrağı görüntüsü yerleştirildi. Ayrıca Ülker Stadyumu'nun dört bir yanına dev Türk bayrakları asıldı.

  1. 29.02.2020
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