Erman Toroğlu: İki takım da iyi futbol oynamıyor
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Antalyaspor - Fenerbahçe maçının ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "İki takım da iyi futbol oynamıyor. Tatsız bir maç oluyor." ifadelerini kullandı.
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