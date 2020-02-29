Antalyaspor - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 23'üncü haftasına taraftarı önünde Galatasaray'a 3-1'lik skorla kaybeden Fenerbahçe, Antalya deplasmanında yaraları sarmak istiyor. Sarı-lacivertliler, 3 puanı alarak kötü gidişe son vermenin planlarını yapıyor. Hedef yeni bir seri başlatıp şampiyonluk şansını son haftaya kadar kovalamak. Antalyaspor ise yeni transferleri ile Fenerbahçe'yi devirmenin hesaplarını yapıyor. Zorlu karşılaşma öncesi her iki takımın da 11'leri büyük ölçüde belli oldu. İşte o isimler...
29 Şubat 2020 Cumartesi 06:49
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Fenerbahçe, Süper Lig'de bugün Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak. Son 4 haftada sadece 1 puan alabilen, geçtiğimiz hafta Kadıköy'de Galatasaray'a yenilerek 20 yıllık serisi de son bulan sarı-lacivertliler, kazanıp kötü gidişe son vermek istiyor.
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Önceki gün başkan Ali Koç'un verdiği dayanışma yemeğinde bir araya gelen teknik heyet ve oyuncular, şampiyonluk yarışını sonuna kadar sürdürme konusunda söz birliği etti. Daha 11 hafta olduğu ve zirve ile oluşan 8 puanlık farkın nasıl açıldıysa aynı şekilde kapanacağı vurgulandı.
ŞANSALAN YÖNETECEK
Fikstür konusunda rakiplerine göre avantajlı olan Kanarya, lig sonuna kadar sadece 3 kez (İlki bugünkü karşılaşma) İstanbul dışına çıkacak. Hedef, Antalyaspor maçıyla yeni bir galibiyet serisi başlatıp yarışa tekrar ortak olmak... Süper Lig'de ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapan FTAVAntalyaspor'da da hedef galibiyet.
Teknik direktör Tamer Tuna ile son 5 maçta 11 puan alarak alt sıralardan kurtulan kırmızı-beyazlılar, çıkışını sürdürmeyi planlıyor. Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Sürekli tartışılan VAR odasında Hüseyin Göçek oturacak. AVAR hakemi ise Tarık Ongun.
GUSTAVO DÜMENE GEÇİYOR
Sarı kart cezasını çeken Luiz Gustavo bugün tekrar ilk 11'de sahaya çıkacak. Brezilyalı maestro, orta sahada organizasyon görevini üstlenecek. Sambacının dönüşüyle takımın daha etkili atağa çıkması beklenirken, savunma da rahatlayacak. Zira Gustavo hem rakip atakları kesmedeki başarısı, hem de pas isabet yüzdesi ile Süper Lig'de zirvede yer alıyor. Gustavo'nun yanında yine Ozan yer alacak.