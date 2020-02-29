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Antalyaspor - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 23'üncü haftasına taraftarı önünde Galatasaray'a 3-1'lik skorla kaybeden Fenerbahçe, Antalya deplasmanında yaraları sarmak istiyor. Sarı-lacivertliler, 3 puanı alarak kötü gidişe son vermenin planlarını yapıyor. Hedef yeni bir seri başlatıp şampiyonluk şansını son haftaya kadar kovalamak. Antalyaspor ise yeni transferleri ile Fenerbahçe'yi devirmenin hesaplarını yapıyor. Zorlu karşılaşma öncesi her iki takımın da 11'leri büyük ölçüde belli oldu. İşte o isimler...

29 Şubat 2020 Cumartesi 06:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





