Karaman yolda
Tomas'la yollarını ayıran Antalya, teknik direktörlük görevi için Hikmet Karaman ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.
Tomas'la yollarını ayıran Antalya, teknik direktörlük görevi için Hikmet Karaman ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Tecrübeli hoca ile detaylar üzerinde konuşulduktan sonra imzalar atılacak. Karaman, sezona Kayseri'yle başlamış, 10. haftada ayrılmıştı.
- 2.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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