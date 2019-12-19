Antalyaspor'da 3 eksik
Antalyaspor'un, yarın oynayacağı MKE Ankaragücü maçında Bahadır Öztürk ve Harun Kavaklıdere sakatlığı, Ufuk Akyol da kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Ligde kötü günler geçiren kırmızı beyazlılar MKE Ankaragücü maçını kazanmayı hedefliyor.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Eyüpspor ile 3-0'ın rövanşında 2-2 berabere kalarak tur atlayan Antalyaspor, lige odaklandı. Süper Lig'de kötü günler geçiren kırmızı beyazlılar, yarın sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Ligde kötü günler geçiren kırmızı beyazlılar oynadığı son 8 maçta galip gelemedi. Kırmızı beyazlılar 2 beraberlikle 8 haftada 2 puan kazandı.
MKE Ankaragücü maçında galibiyeti hedefleyen Antalyaspor, Stjepan Tomas yönetiminde hazırlıklarına devam ediyor. Antalyaspor'da sakatlığı nedeniyle Bahadır Öztürk ile Harun Kavaklıdere MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek. Antalyaspor yönetimi de taraftardan maçta stadı doldurup takımı desteklemesini istedi. Antalyaspor'un MKE Ankaragücü maçı biletleri VIP 100, Batı 60, Doğu 40, Kale arkası 20, 'Eren ile Mert' Tribünü (misafir tribünü) 26 liradan satılıyor.
- 19.12.2019
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Tosic dönüyor
Toplam 1
Yorum
savaş ŞAKAMI..YAŞ 34 HEM SONRA BJK GİTSİNDE KURTULALIM, SÜREKLİ KIRMIZI KART GÖRÜYOR DENİLEN TOSİC YOK BEE DAHA NELER..
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Ndiaye sesleri
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Yorum
SERKAN Trabzonu ndiaye kurtaracak. Şu trabzona gelmeyen adamların peşinden koşma sevdamız yokmu bizim. Atıf içinde aynılarını yaşamıştık. Ndiayeded
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Fırtına kupaya sarıldı
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Yorum
serkan Altay yenip tur atlarsa istifa edecek misin ? Ü.K.
Antalyaspor'da 3 eksik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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