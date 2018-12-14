Chico Brezilya basınına Antalyaspor’u anlattı
Antalyaspor’un son haftalardaki istikrarlı oyuncularından Chico, Brezilya basınına Antalyaspor’u anlattı. Deneyimli futbolcu ilk yarıyı şampiyonlar ligi potasında bitirmek istediklerini söyledi.
Antalyaspor'un Spor Toto Süper Lig'deki başarısı Brezilya basınının da dikkatini çekti. Ülkesinde Atletico Paranaense, Palmeiras ve Coritiba'nın formasını giyen Chico, Brezilya'nın 'Minuteesportes' adlı internet sitesine yaptığı açıklamada, Süper Lig'de çok iyi bir çıkış yakaladıklarını belirtti. Son 10 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik aldıklarını hatırlatan orta saha oyuncusu, "Bu maçların tamamında oynadım. Bunun için mutluyum. Her gün daha fazla çalışıyorum ve her zaman takımıma yardım etmeye çalışıyorum. Şimdi bu iyi performansı ligin sonuna kadar sürdürmek için daha fazla çalışmak gerekiyor" dedi.
Antalyaspor'un averajla lig üçüncüsü olduğunu belirten internet sitesi kırmızı beyazlıların bu hafta beşinci sıradaki Malatyaspor'a konuk olacağının altını çizerek, Chico'nun bu konu ile ilgili görüşlerini de sordu. Başarılı futbolcu, "Türkiye'deki her maç zor. Belirleyici bir maç olması açısından Malatyaspor maçı da öyle. Savşan bir ekiple karşılaşacağız. Sahaya odaklanmalı ve son haftaların iyi performansını tekrarlamaya çalışmalıyız. Sezonun ilk yarısını Şampiyonlar Ligi'nin eleme bölgesinde kapatmak bizim için çok güzel olur" ifadelerini kullandı.
- 14.12.2018 14:47
- Güncelleme: 14.12.2018 15:15
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Toplam 1
Yorum
MAHO Sayın Hakan KELEŞ e güveniyoruz iki maçı da alacak
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MAÇ SONUCU | Beşiktaş 0-1 Malmö | MAÇ ÖZETİ
Toplam 14
Yorum
2.UEFA ya talip Turgay hoca, Hağide atılmıştıkupa geldi ne haber,ruh olacak ruh.
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Yine Umut Meler
Toplam 2
Yorum
dobra dobra Bu kez Trabzonu lime lime doğrayacaklar. demedi demeyin..
Chico Brezilya basınına Antalyaspor’u anlattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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